Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами в жилом доме в Новой Одессе Николаевской области, в котором утром 27 ноября произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели полагают, что в разрушенном части дома могут оставаться заблокированными еще два человека. Их ищет кинологическая группа.

Для разбора завалов и демонтажа разрушенных элементов конструкций используют два крана ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно – спасатели сменяют друг друга каждые полчаса.

27 ноября в жилом пятиэтажном доме в Новой Одессе произошел взрыв –предположительно бытового газа. Были разрушены четыре квартиры, пострадали люди.

Во второй половине дня спасатели нашли тело погибшей женщины.

Наталия Медведева

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