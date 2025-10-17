40% граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной" страной – опрос КМИС
В 2025 году 40% граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной" страной. В то же время возросло количество украинцев, которые более оптимистично смотрят на борьбу с коррупцией, о чем свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Однако результат все еще ниже, чем данные опросов 2023 года.
По состоянию на 1 сентября 2024 года количество украинцев, которые были оптимистично настроены насчет борьбы с коррупцией, равнялось 48%. Это на девять процентов меньше, чем в 2023 году – 59%.
По состоянию на начало октября 2025 года 56% опрошенных украинцев считают, что есть реальные попытки преодолевать коррупцию. 40% граждан считают страну "безнадежно коррумпированной". В предыдущие годы этот показатель колебался от 36% до 47%.
"То есть между 2024 и 2025 годами восприятие улучшилось, хотя показатели остаются немного хуже показателей 2023 года", – говорится в заключении опроса.
- По состоянию на 3 октября опрос показал, что 71% украинцев считают, что коррупция в стране возросла с начала полномасштабной войны.
- 9 октября данные опроса КМИС показали, что 54% украинцев категорически против каких-либо территориальных уступок.
