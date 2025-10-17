40% граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной" страной – опрос КМИС

В 2025 году выросло количество украинцев, которые оптимистично настроены относительно борьбы с коррупцией

Коррупция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В 2025 году 40% граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной" страной. В то же время возросло количество украинцев, которые более оптимистично смотрят на борьбу с коррупцией, о чем свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Однако результат все еще ниже, чем данные опросов 2023 года.

По состоянию на 1 сентября 2024 года количество украинцев, которые были оптимистично настроены насчет борьбы с коррупцией, равнялось 48%. Это на девять процентов меньше, чем в 2023 году – 59%.

По состоянию на начало октября 2025 года 56% опрошенных украинцев считают, что есть реальные попытки преодолевать коррупцию. 40% граждан считают страну "безнадежно коррумпированной". В предыдущие годы этот показатель колебался от 36% до 47%.

"То есть между 2024 и 2025 годами восприятие улучшилось, хотя показатели остаются немного хуже показателей 2023 года", – говорится в заключении опроса.

Справка. Телефонный опрос был проведен по инициативе КМИС в период с 19 сентября по 5 октября. Удалось опросить 1008 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность обычно не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%. Но в военное время может быть больше.