40% громадян вважають Україну "безнадійно корумпованою" – опитування КМІС

У 2025 році зросла кількість українців, які оптимістично налаштовані щодо боротьби з корупцією

Корупція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У 2025 році 40% громадян вважають Україну "безнадійно корумпованою" країною. Водночас зросла кількість українців, які більш оптимістично дивляться на боротьбу з корупцією, про що свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Однак результат все ще нижчий за дані опитувань 2023 року.

Станом на 1 вересня 2024 року кількість українців, які були оптимістично налаштовані щодо боротьби з корупцією, дорівнювала 48%. Це на дев'ять відсотків менше, ніж у 2023 році – 59%.

Станом на початок жовтня 2025 року 56% опитаних українців вважають, що є реальні спроби долати корупцію. 40% громадян вважають країну "безнадійно корумпованою". У попередні роки цей показник коливався від 36% до 47%.

"Тобто між 2024 і 2025 роками сприйняття покращилося, хоча показники лишаються трохи гіршими за показники 2023 року", – йдеться у висновку опитування.

Довідка. Телефонне опитування було проведене з ініціативи КМІС у період із 19 вересня до 5 жовтня. Вдалося опитати 1008 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Статистична похибка зазвичай не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%. Але у воєнний час може бути більшою.