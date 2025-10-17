40% громадян вважають Україну "безнадійно корумпованою" – опитування КМІС
У 2025 році 40% громадян вважають Україну "безнадійно корумпованою" країною. Водночас зросла кількість українців, які більш оптимістично дивляться на боротьбу з корупцією, про що свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Однак результат все ще нижчий за дані опитувань 2023 року.
Станом на 1 вересня 2024 року кількість українців, які були оптимістично налаштовані щодо боротьби з корупцією, дорівнювала 48%. Це на дев'ять відсотків менше, ніж у 2023 році – 59%.
Станом на початок жовтня 2025 року 56% опитаних українців вважають, що є реальні спроби долати корупцію. 40% громадян вважають країну "безнадійно корумпованою". У попередні роки цей показник коливався від 36% до 47%.
"Тобто між 2024 і 2025 роками сприйняття покращилося, хоча показники лишаються трохи гіршими за показники 2023 року", – йдеться у висновку опитування.
- Станом на 3 жовтня опитування показало, що 71% українців вважають, що корупція в країні зросла з початку повномасштабної війни.
- 9 жовтня дані опитування КМІС показали, що 54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок.
