7-летняя киевлянка открыла концерт в Польше, исполнив гимн Украины – видео
22.03.2022, 09:31
Источник: TVN.hd
Киевлянка Амелия, прославившаяся своим пением в бомбоубежище, открыла концерт "Вместе с Украиной" в польском городе Лодзь.
7-летняя украинка исполнила гимн Украины а капелла.
На концерте собрали более 42 млн грн в помощь Украине.
Амелия стала известна, когда спела в бомбоубежище песню "Отпусти и забудь" из мультфильма "Холодное сердце". Видео с пением маленькой киевлянки стало вирусным и облетело мировые СМИ.
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