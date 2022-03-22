7-летняя киевлянка открыла концерт в Польше, исполнив гимн Украины – видео

Киевлянка Амелия, прославившаяся своим пением в бомбоубежище, открыла концерт "Вместе с Украиной" в польском городе Лодзь.

7-летняя украинка исполнила гимн Украины а капелла.

На концерте собрали более 42 млн грн в помощь Украине.

Амелия стала известна, когда спела в бомбоубежище песню "Отпусти и забудь" из мультфильма "Холодное сердце". Видео с пением маленькой киевлянки стало вирусным и облетело мировые СМИ.

Катерина Амеліна

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