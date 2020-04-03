8500 граждан хотят вернуться в Украину из-за границы как можно скорее - МИД

Как можно более быстрой эвакуации в Украину ожидают 8 538 граждан, находящихся за границей. Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Всего с посольствами Украины в рамках программы "Защита" по всему миру связались 13 787 человек, рассказал министр. Из них, по его словам, 8 538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее.
Кулеба подчеркнул, что за границей находится намного больше граждан Украины, но они по разным причинам не связываются с посольствами. Также больше и желающих вернуться, особенно в Польше, но это люди, по его словам, у которых налажены собственные каналы перемещения и которые предпочитают избегать контактов с государственными органами.
Министр рассказал, что всем желающим вернуться объясняют необходимость обсервации по прибытии в Украину.
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Также Кулеба сообщил, что у 140 украинцев за границей возникли проблемы с жильем, и МИД старается им помочь, договариваясь с местным бизнесом и церковью. Например, в Испании группу украинцев разместили на территории монастыря.
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