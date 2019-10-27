Адвокат заявил об опасности для освобожденных моряков от России

Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия может объявить в розыск освобожденных в сентябре из заключения 24 украинских моряков. Такое опасение высказал их адвокат Николай Полозов, передает Крым.Реалии.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", – сказал он.

По словам Полозова, моряки в РФ по-прежнему остаются в статусе обвиняемых, а дело против них находится на стадии ознакомления с материалами стороной защиты.

"Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами", - пояснил адвокат, добавив, что дело против украинцев не закрывалось.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

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