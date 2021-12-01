Антивакцинатора Стахива выпустили из СИЗО под залог: его ждет психиатрическая экспертиза

Сегодня, 1 декабря, антивакцинатора Остапа Стахива выпустили из СИЗО под залог в размере почти 1 млн грн. Теперь он должен прибыть в психиатрическую больницу для экспертизы. Об этом со ссылкой на спикера прокуратуры Львовской области Данила Антощака сообщает Суспильне.

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Спикер прокуратуры сообщил, что Стахива отпустили под залог сразу после зачисления денег на счет, и сегодня он должен прибыть во Львовскую областную психбольницу для прохождения экспертизы.

В психбольнице сказали, что Стахив пока не у них, но есть соответствующее постановление и следственные действия, и он должен прибыть в медучреждение.

998 000 грн залога за Стахива внесли вчера, 30 ноября. Также вчера суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы антивакцинатору. Она должна продлиться 30 дней, но Стахив может подать апелляцию.

16 ноября 2021-го СБУ сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами.

В этот же день у Стахива прошли обыски.

18 ноября суд арестовал его на два месяца с альтернативой залога в размере почти 1 млн грн.

Стахив подавал апелляцию, но суд отказался отменить арест.

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Оксана Житнюк

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