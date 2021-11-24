Апелляционный суд оставил антивакцинатора Стахива в СИЗО

Львовский апелляционный суд отказался отменить арест одного из лидеров антивакцинаторов в Украине Остапа Стахива, которого подозревают в подготовке госпереворота. Об этом сообщает Zaxid.net.

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Стахив продолжит находиться с СИЗО до 16 января 2022 года, если не внесет залог 998 000 грн.

На суде он пожаловался на угрозы со стороны СБУ, плохие условия содержания в СИЗО, а также заявил, что с 19 ноября начал голодовку.

По данным журналистов, в суде собралось около 20 человек в поддержку Стахива.

16 ноября 2021-го СБУ сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила госпереворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами.

В этот же день у Стахива прошли обыски.

18 ноября суд арестовал его на два месяца с альтернативой залога в размере почти 1 млн грн.

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Вадим Ребрина

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