Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные аппараты ИВЛ

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Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.

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"В последнее время многие "инженеры" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного мешка "Амбу" — отмечается в письме.

Однако вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при реанимации пациента с остановкой дыхания, отмечают в ассоциации.

Некоторые из этих разработок специалисты называют "аппаратами-убийцами", говорится в письме.

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Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств, оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.

Как сообщалось ранее, украинский "аппарат ИВЛ", который является автоматизированной версией мешка Амбу, могут запустить в серийное производство.

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