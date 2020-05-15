Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные аппараты ИВЛ

Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные аппараты ИВЛ - Фото
Скриншот с видео
15.05.2020, 21:19

Некоторые из этих разработок специалисты называют "аппаратами-убийцами", говорится в открытом письме ассоциации

Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В последнее время многие "инженеры" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного мешка "Амбу" — отмечается в письме.

Однако вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при реанимации пациента с остановкой дыхания, отмечают в ассоциации.

Некоторые из этих разработок специалисты называют "аппаратами-убийцами", говорится в письме.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств, оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.

Как сообщалось ранее, украинский "аппарат ИВЛ", который является автоматизированной версией мешка Амбу, могут запустить в серийное производство. 

Читайте также: В США не будут использовать российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
медицина коронавирус ИВЛ COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 