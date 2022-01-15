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CDC призвали носить маски, которые дают максимальную защиту. Респираторы – надежнее всего

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 21:07
CDC призвали носить маски, которые дают максимальную защиту. Респираторы – надежнее всего - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу, 14 января, обновили свое руководство для американцев по ношению масок для защиты от COVID-19. Специалисты советуют использовать маски с максимальной степенью защиты, но не призывая к общенациональному использованию респираторов N95. Рекомендации опубликованы на сайте CDC.

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В руководстве сказано, что люди могут выбирать респираторы, такие как N95 и KN95, в том числе устраняя опасения, связанные с нехваткой поставок для N95.

На сайте CDC сказано, что маски и респираторы могут обеспечить разную степень защиты, при этом хорошо подходящие респираторы, одобренные Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH), обеспечивают наибольшую защиту от ковида. При этом в CDC подчеркнули, что "любая маска лучше, чем ее отсутствие". 

В рекомендациях сказано, что тканевые маски обеспечивают наименьшую защиту.  Многослойные изделия обеспечивают большую защиту, а хорошо сидящие одноразовые хирургические маски и маски KN95 – еще большую. Наивысший уровень защиты дают хорошо сидящие респираторы, одобренные NIOSH (включая N95).

В CDC отметили, что главное при выборе изделия – чтобы оно плотно прилегало к лицу без каких-либо зазоров по краям или вокруг носа и было удобным в носке, закрывая нос и рот.

CDC призвали носить маски, которые дают максимальную защиту. Респираторы – надежнее всего

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Оксана Житнюк
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респиратор маска коронавирус COVID-19 CDC
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