CDC призвали носить маски, которые дают максимальную защиту. Респираторы – надежнее всего

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в пятницу, 14 января, обновили свое руководство для американцев по ношению масок для защиты от COVID-19. Специалисты советуют использовать маски с максимальной степенью защиты, но не призывая к общенациональному использованию респираторов N95. Рекомендации опубликованы на сайте CDC.

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В руководстве сказано, что люди могут выбирать респираторы, такие как N95 и KN95, в том числе устраняя опасения, связанные с нехваткой поставок для N95.

На сайте CDC сказано, что маски и респираторы могут обеспечить разную степень защиты, при этом хорошо подходящие респираторы, одобренные Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH), обеспечивают наибольшую защиту от ковида. При этом в CDC подчеркнули, что "любая маска лучше, чем ее отсутствие".

В рекомендациях сказано, что тканевые маски обеспечивают наименьшую защиту. Многослойные изделия обеспечивают большую защиту, а хорошо сидящие одноразовые хирургические маски и маски KN95 – еще большую. Наивысший уровень защиты дают хорошо сидящие респираторы, одобренные NIOSH (включая N95).

В CDC отметили, что главное при выборе изделия – чтобы оно плотно прилегало к лицу без каких-либо зазоров по краям или вокруг носа и было удобным в носке, закрывая нос и рот.

Год назад евродиректор ВОЗ заявлял, что локдауны "будут не нужны, если 95% людей будут носить маски".

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Ученые США говорят, что респираторы типа N95 (класс защиты FFP3) блокируют 99% аэрозоля, который разлетается при кашле – это наилучшая защита.

Оксана Житнюк

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