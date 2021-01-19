"Чипирование" и "шапочки из фольги". Кто чаще всего верит в теории заговора – исследование

Психологи Университета Эмори в США выяснили, что люди, склонные верить в различные теории заговоров, обладают низким уровнем уступчивости, любознательности, а также низким интеллектуальным смирением. Об этом пишет журнал PsyPost.

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Ученые попросили 1927 участников выполнить различные задания, касающиеся раскрытия личности и их интеллектуального уровня. Таким образом исследователи хотели провести и общую оценку конспирологического мышления людей.

СПРАВКА. Интеллектуальное смирение — это "умение признать, что твои убеждения могут оказаться неверными".

Выяснилось, что около трех четвертей опрошенных заявили, что верят в теорию о том, что США якобы намеренно создали эпидемию СПИД и распространили ее среди чернокожих и геев в 1970-х годах.

Помимо этого, многие из участников эксперимента согласились с версией того, что убийство президента США Джона Кеннеди было организованным заговором, а не одиночным действием Ли Харви Освальда.

Веру в подобные теории психологи связали с высокой уверенностью в себе, склонностям к тревожным состояниям и противоречиям, а также плохим контролем над эмоциями.

"Лица, восприимчивые к вере в заговоры, могут найти утешение в альтернативных объяснениях, в которых обвиняют внешнюю группу людей, и они могут не видеть необходимости перепроверять свою ошибочную интуицию", – отмечают авторы научной работы.

Психологи отметили, что им еще предстоит выяснить мотивацию людей, которые обращаются к конспирологическим теориям.

В ноябре прошлого года американские психологи пришли к выводу по тому, что объединяет все счастливые отношения.

По мнению ученых, фанаты "ужастиков" и обладатели "нездорового" любопытства психологически устойчивее во время пандемии COVID-19, чем те, кто не любит вымышленные истории со "страшными" сюжетами.

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Станислав Стороженко

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