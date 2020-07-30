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Число регионов Украины, не готовых к смягчению карантина, выросло до 13: таблица

30.07.2020, 11:52
Число регионов Украины, не готовых к смягчению карантина, выросло до 13: таблица - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Киеве, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях

Киев и 12 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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На 30 июля не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и Киев.

Вчера не готовы к снятию ограничений были десять областей, днем ранее - девять.

За сутки эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Киеве, Львовской, Сумской и Хмельницкой областях, улучшилась в Одесской области.

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Готовность областей к смягчению карантина (Инфографика - МОЗ)

В Закарпатской области по-прежнему превышена допустимая загруженность больниц (50%), принимающих пациентов с COVID-19, она составила 66,11%.

Высокая недельная динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей наблюдается в Черниговской, Хмельницкой и Тернопольской областях - 155,08%, 80,16% и 70,98%.

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Денис Юдин
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