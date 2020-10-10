COVID-19. Больше всего зараженных за сутки – в Киеве и двух областях: динамика по регионам
10.10.2020, 09:29
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
На первом месте по выявленным новым случаям заражения COVID-19 за последние сутки находится Киев
За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (510), Хмельницкой (402) областях и Киеве (532). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего инфицированных зафиксировали за этот период в Кировоградской области (26).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 23 852 заболевших (510 за сутки);
- Львовская – 22 386 (214);
- Черновицкая – 16 137 (198);
- Одесская – 16 445 (338);
- Киев – 26 995 (532);
- Ивано-Франковская – 15 000 (165);
- Тернопольская – 15 590 (306);
- Ровенская – 14 259 (278);
- Закарпатская – 10 761 (132);
- Киевская – 10 892 (203);
- Волынская – 9527 (154);
- Винницкая – 7466 (135);
- Житомирская – 8024 (306);
- Хмельницкая – 8464 (402);
- Днепропетровская – 8580 (279);
- Черниговская – 5425 (213);
- Сумская – 6633 (229);
- Черкасская – 5479 (130);
- Запорожская – 5346 (174);
- Николаевская – 4394 (101);
- Донецкая – 5599 (227);
- Полтавская – 4206 (285);
- Кировоградская – 1288 (26);
- Херсонская – 1806 (92);
- Луганская – 1712 (99);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 5728 человек.
- 8 октября в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране.
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