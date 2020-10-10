COVID-19. Больше всего зараженных за сутки – в Киеве и двух областях: динамика по регионам

На первом месте по выявленным новым случаям заражения COVID-19 за последние сутки находится Киев

За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (510), Хмельницкой (402) областях и Киеве (532). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных зафиксировали за этот период в Кировоградской области (26).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 23 852 заболевших (510 за сутки);

Львовская – 22 386 (214);

Черновицкая – 16 137 (198);

Одесская – 16 445 (338);

Киев – 26 995 (532);

Ивано-Франковская – 15 000 (165);

Тернопольская – 15 590 (306);

Ровенская – 14 259 (278);

Закарпатская – 10 761 (132);

Киевская – 10 892 (203);

Волынская – 9527 (154);

Винницкая – 7466 (135);

Житомирская – 8024 (306);

Хмельницкая – 8464 (402);

Днепропетровская – 8580 (279);

Черниговская – 5425 (213);

Сумская – 6633 (229);

Черкасская – 5479 (130);

Запорожская – 5346 (174);

Николаевская – 4394 (101);

Донецкая – 5599 (227);

Полтавская – 4206 (285);

Кировоградская – 1288 (26);

Херсонская – 1806 (92);

Луганская – 1712 (99);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 5728 человек.

8 октября в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране.

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Арина Толина

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