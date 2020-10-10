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COVID-19. Больше всего зараженных за сутки – в Киеве и двух областях: динамика по регионам

10.10.2020, 09:29
COVID-19. Больше всего зараженных за сутки – в Киеве и двух областях: динамика по регионам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

На первом месте по выявленным новым случаям заражения COVID-19 за последние сутки находится Киев

За минувшие сутки больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Харьковской (510), Хмельницкой (402) областях и Киеве (532). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных зафиксировали за этот период в Кировоградской области (26).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 23 852 заболевших (510 за сутки);
  • Львовская – 22 386 (214);
  • Черновицкая – 16 137 (198);
  • Одесская – 16 445 (338);
  • Киев – 26 995  (532);
  • Ивано-Франковская – 15 000 (165);
  • Тернопольская – 15 590 (306);
  • Ровенская – 14 259  (278);
  • Закарпатская – 10 761 (132);
  • Киевская – 10 892 (203);
  • Волынская – 9527 (154);
  • Винницкая – 7466 (135);
  • Житомирская – 8024 (306);
  • Хмельницкая – 8464 (402);
  • Днепропетровская – 8580 (279);
  • Черниговская – 5425 (213);
  • Сумская – 6633 (229);
  • Черкасская – 5479 (130);
  • Запорожская – 5346 (174);
  • Николаевская – 4394 (101);
  • Донецкая – 5599 (227);
  • Полтавская – 4206 (285);
  • Кировоградская – 1288 (26);
  • Херсонская – 1806 (92);
  • Луганская – 1712 (99);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 5728 человек.

  • 8 октября в Украине выявили 5804 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. 

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Арина Толина
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