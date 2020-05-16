COVID-19. Главврачи не дают объективную информацию о зараженных медиках - Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Некоторые руководители учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках в Государственную службу по вопросам труда. Об этом сообщил у себя в Facebook главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что каждый случай заболевания COVID-19 среди медработников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

"О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим", - отметил Ляшко.

По его словам, из более 3 000 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на 15 мая есть информация только о заражении каждого второго медика.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По состоянию на 15 мая, расследование завершили только в десяти случаях, в семи из которых установлена ​​связь между профессиональной деятельностью и болезнью.

"Есть проблемы с привлечением эпидемиологов в состав профильных комиссий", - уточнил Ляшко.

Главный санврач добавил, что вчера свои объяснения должны были предоставить руководители пяти лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий.

"Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий", - отметил Ляшко.

Первомайске Харьковской области из-за вспышки COVID-19 среди врачей закрыли детскую поликлинику. 12 мая в