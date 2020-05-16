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COVID-19. Главврачи не дают объективную информацию о зараженных медиках - Ляшко

COVID-19. Главврачи не дают объективную информацию о зараженных медиках - Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
16.05.2020, 09:14

Главный санврач отметил, что из более 3 000 случаев заражения COVID-19 среди медработников "есть информация только о заражении каждого второго медика"

Некоторые руководители учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках в Государственную службу по вопросам труда. Об этом сообщил у себя в Facebook главный санврач Виктор Ляшко.

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Он подчеркнул, что каждый случай заболевания COVID-19 среди медработников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

"О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим", - отметил Ляшко.

По его словам, из более 3 000 случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на 15 мая есть информация только о заражении каждого второго медика.

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По состоянию на 15 мая, расследование завершили только в десяти случаях, в семи из которых установлена ​​связь между профессиональной деятельностью и болезнью.

"Есть проблемы с привлечением эпидемиологов в состав профильных комиссий", - уточнил Ляшко.

Главный санврач добавил, что вчера свои объяснения должны были предоставить руководители пяти лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий.

"Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий", - отметил Ляшко.

  • 12 мая в Первомайске Харьковской области из-за вспышки COVID-19 среди врачей закрыли детскую поликлинику.
Арина Толина
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Виктор Ляшко минздрав медики заражение
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