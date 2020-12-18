COVID-19. Кривая заболеваемости пока стабилизировалась – 12 630 новых случаев за сутки

За вчера, 17 декабря, в Украине выявили 12 630 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 12 047). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях. За сутки выздоровели 12 866 человек (днем ранее – 12 939), умерли 260 больных (252), госпитализированы 2904 пациента (2997).

Было сделано 68 759 тестов (днем ранее – 65 561). Основным методом ПЦР провели 42 340 тестирований (41 733). Методом ИФА, который выявляет и переболевших, сделали 26 419 тестов (23 828).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 944 381 заболевшего, 561 222 выздоровевших и 16 256 умерших.

15 декабря Степанов заявил, что Украина рассчитывает получить первые дозы вакцины от коронавируса уже в феврале 2021 года.

16 декабря Минобразования рекомендовало школам объявить каникулы на время январского карантина.

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Дарья Мостовая

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