COVID-19. В Харьковской области – наибольшее число зараженных: динамика по регионам
03.10.2020, 09:47
Иллюстративное фото: Виктор Ляшко/Facebook
На втором месте после Харьковской области по количеству заболевших COVID-19 за сутки находится Киев
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За минувшие сутки больше всего заболели коронавирусом жители Харьковской области (516) и Киева (441). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период меньше всего заболевших – в Кировоградской области (17).
Динамика по регионам:
- Харьковская область – 20 104 заболевших (516 за сутки);
- Львовская – 21 032 (206);
- Черновицкая – 14 966 (179);
- Одесская – 14 379 (310);
- Киев – 24 043 (441);
- Ивано-Франковская – 14 093 (125);
- Тернопольская – 14 167 (171);
- Ровенская – 12 956 (186);
- Закарпатская – 10 105 (101);
- Киевская – 9591 (163);
- Волынская – 8455 (130);
- Винницкая – 6554 (102);
- Житомирская – 6468 (203);
- Хмельницкая – 6647(215);
- Днепропетровская – 6719 (297);
- Черниговская – 4518 (109);
- Сумская – 4908 (231);
- Черкасская – 4430(135);
- Запорожская – 4401 (117);
- Николаевская – 3490 (121);
- Донецкая – 3864 (214);
- Полтавская – 2727 (215);
- Кировоградская – 1158 (17);
- Херсонская – 1340 (90);
- Луганская – 1207 (67);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
- За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661 (сутками ранее – 4633).
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