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COVID-19. В Харьковской области – наибольшее число зараженных: динамика по регионам

03.10.2020, 09:47
COVID-19. В Харьковской области – наибольшее число зараженных: динамика по регионам - Фото
Иллюстративное фото: Виктор Ляшко/Facebook

На втором месте после Харьковской области по количеству заболевших COVID-19 за сутки находится Киев

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За  минувшие сутки больше всего заболели коронавирусом жители Харьковской области (516) и Киева (441). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период меньше всего заболевших – в Кировоградской области (17).

Динамика по регионам:

  • Харьковская область – 20 104 заболевших (516 за сутки);
  • Львовская – 21 032 (206);
  • Черновицкая – 14 966 (179);
  • Одесская – 14 379 (310);
  • Киев – 24 043  (441);
  • Ивано-Франковская – 14 093 (125);
  • Тернопольская – 14 167 (171);
  • Ровенская – 12 956  (186);
  • Закарпатская – 10 105 (101);
  • Киевская – 9591 (163);
  • Волынская – 8455 (130);
  • Винницкая – 6554 (102);
  • Житомирская – 6468 (203);
  • Хмельницкая – 6647(215);
  • Днепропетровская – 6719 (297);
  • Черниговская – 4518 (109);
  • Сумская – 4908 (231);
  • Черкасская – 4430(135);
  • Запорожская – 4401 (117);
  • Николаевская – 3490 (121);
  • Донецкая – 3864 (214);
  • Полтавская – 2727 (215);
  • Кировоградская – 1158 (17);
  • Херсонская – 1340 (90);
  • Луганская – 1207 (67);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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Арина Толина
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