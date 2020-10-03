COVID-19. В Харьковской области – наибольшее число зараженных: динамика по регионам

На втором месте после Харьковской области по количеству заболевших COVID-19 за сутки находится Киев

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За минувшие сутки больше всего заболели коронавирусом жители Харьковской области (516) и Киева (441). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период меньше всего заболевших – в Кировоградской области (17).

Динамика по регионам:

Харьковская область – 20 104 заболевших (516 за сутки);

Львовская – 21 032 (206);

Черновицкая – 14 966 (179);

Одесская – 14 379 (310);

Киев – 24 043 (441);

Ивано-Франковская – 14 093 (125);

Тернопольская – 14 167 (171);

Ровенская – 12 956 (186);

Закарпатская – 10 105 (101);

Киевская – 9591 (163);

Волынская – 8455 (130);

Винницкая – 6554 (102);

Житомирская – 6468 (203);

Хмельницкая – 6647(215);

Днепропетровская – 6719 (297);

Черниговская – 4518 (109);

Сумская – 4908 (231);

Черкасская – 4430(135);

Запорожская – 4401 (117);

Николаевская – 3490 (121);

Донецкая – 3864 (214);

Полтавская – 2727 (215);

Кировоградская – 1158 (17);

Херсонская – 1340 (90);

Луганская – 1207 (67);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом рекордное количество человек – 4661 (сутками ранее – 4633).

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Арина Толина

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