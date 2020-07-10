COVID-19. В течение 10 дней Минздрав представит алгоритм обучения в школах

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в условиях адаптивного карантина разрабатываются механизмы, как дети начнут обучение 1 сентября

В течение 7-10 дней Минздрав и Минобразования представят правила, по которым начнется новый учебный год. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Сейчас в условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, правила, каким образом наши дети будут учиться: при каких условиях они будут учиться в обычном режиме, при каких условиях - в дистанционном режиме, каким образом мы можем совместить эти два способа. Совместно с Минобразования мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы", - отметил Степанов.

По его словам, "в течение недели, максимум десяти дней Минздрав четко выпишет и сразу сообщит, каким образом будут учиться дети в следующем учебном году".

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

8 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.

8 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что а Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября 2020 года в связи эпидемией коронавируса.

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Арина Толина

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