COVID-19. В Украине выросло число новых заболевших и тестов: динамика эпидемии по областям

Вчера, 27 января, в Украине выявили 5529 заболевших коронавирусом (днем ранее – 3776), сделано 48 736 тестов на COVID-19 (47 120). Больше всего новых случаев было во Львовской области (454), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также в пятерку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 вошли Киев (396), Харьковская (313), Николаевская (308) и Днепропетровская (296) области.

За прошедшие сутки умерли 149 больных (днем ранее – 145), еще 11 946 пациентов выздоровели (14 250), 1941 инфицированный был госпитализирован (2430).

Основным методом ПЦР сделали 28 627 тестов (27 041), выявляющим и переболевших методом ИФА – 20 109 (20 079).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 206 412 заболевших, 22 351 человек умер, выздоровел 992 031 пациент.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 396 случаев за сутки (днем ранее – 437);

Винницкая область – 255 (158);

Волынская – 159 (76);

Днепропетровская – 296 (188);

Донецкая – 201 (143);

Житомирская – 263 (107);

Закарпатская – 247 (86);

Запорожская – 249 (204);

Ивано-Франковская – 262 (167);

Киевская – 163 (276);

Кировоградская – 45 (48);

Луганская – 105 (49);

Львовская – 454 (221);

Николаевская – 308 (174);

Одесская – 171 (185);

Полтавская – 151 (116);

Ровенская – 172 (164);

Сумская – 175 (85);

Тернопольская – 213 (96);

Харьковская – 313 (238);

Херсонская – 102 (64);

Хмельницкая – 242 (169);

Черкасская – 103 (126);

Черновицкая – 285 (169);

Черниговская – 199 (30).

В сводке нет данных о заболеваемости на временно оккупированных территориях Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой

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