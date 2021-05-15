COVID-19. В Украине за сутки зафиксировали 6800 заболевших: выздоровевших на 10 000 больше
Вчера, 14 мая, в Украине выявили 6796 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7562), выздоровели 17 202 пациентов (днем ранее – 15 958). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Госпитализированы 2197 человек (сутками ранее – 2195), 322 пациентов умерли (сутками ранее – 287).
Официально за 14 мая сделаны 76 496 теста на коронавирус (79 452 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 34 108 (33 889), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 028 (14 118), экспресс-тестов на антиген – 28 360 (31 445).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 150 244 заболевших COVID-19, из них 1 849 803 выздоровел, 47 942 человек умерли.
- 12 мая главный санврач Ляшко заявил, что в Украине сейчас разрабатывают три вакцины от COVID-19.
- 13 мая все области Украины перешли в желтую зону карантина.
- 14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.
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