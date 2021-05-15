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COVID-19. В Украине за сутки зафиксировали 6800 заболевших: выздоровевших на 10 000 больше

15.05.2021, 08:16
COVID-19. В Украине за сутки зафиксировали 6800 заболевших: выздоровевших на 10 000 больше - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Винницкой ОГА

Вчера, 14 мая, в Украине выявили 6796 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7562), выздоровели 17 202 пациентов (днем ранее – 15 958). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 2197 человек (сутками ранее – 2195), 322 пациентов умерли (сутками ранее – 287).

Официально за 14 мая сделаны 76 496 теста на коронавирус (79 452 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 34 108 (33 889), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 14 028 (14 118), экспресс-тестов на антиген – 28 360 (31 445).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и
Львовской (432) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 150 244 заболевших COVID-19, из них 1 849 803 выздоровел, 47 942 человек умерли.

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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