COVID-19.Киев и восемь областей Украины попали в оранжевую зону эпидопасности – Минздрав
Минздрав относит Киев и восемь областей Украины к оранжевой зоне эпидемиологической опасности. Таблица показателей опубликована на сайте Минздрава.
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В оранжевую зону эпидопасности из-за распространения коронавируса попали Киев, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области. В них превышен уровень заболеваемости (75 на 100 000 населения), в многих превышен показатель динамики уровня госпитализации (число госпитализированных не должно расти больше, чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей).
Оранжевый уровень эпидопасности означает, что регион может перейти в красную зону, где вводятся более жесткие карантинные ограничения.
Таблица показателей по областям (нажмите, чтобы увеличить):
- Вчера по всей Украине вступил в силу карантин желтой зоны. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой, переболевших и тех, кто недавно сделал тест.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей и чиновников.
- По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 9058 новых заболевших COVID-19.
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