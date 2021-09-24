COVID-19.Киев и восемь областей Украины попали в оранжевую зону эпидопасности – Минздрав

Минздрав относит Киев и восемь областей Украины к оранжевой зоне эпидемиологической опасности. Таблица показателей опубликована на сайте Минздрава.

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В оранжевую зону эпидопасности из-за распространения коронавируса попали Киев, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области. В них превышен уровень заболеваемости (75 на 100 000 населения), в многих превышен показатель динамики уровня госпитализации (число госпитализированных не должно расти больше, чем на 50% по сравнению с предыдущей неделей).

Оранжевый уровень эпидопасности означает, что регион может перейти в красную зону, где вводятся более жесткие карантинные ограничения.

Таблица показателей по областям (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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