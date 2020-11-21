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Давайте будем откровенны: на прошлых выходных он был так себе – Степанов о карантине

21.11.2020, 12:40
Давайте будем откровенны: на прошлых выходных он был так себе – Степанов о карантине - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

Министр здравоохранения сообщил, что первые результаты карантина выходного дня проявятся через две недели, но пока его не очень соблюдают

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о соблюдении украинцами карантина выходного дня и о том, что результатов от его введения не стоит ждать на следующий же день. Свое видеообращение он выложил в Facebook.

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Он отметил, что скептиков в этом вопросе становится все меньше, поскольку коронавирус подбирается к семьям и друзьям, а единственный способ его остановить – это соблюдать противоэпидемические мероприятия. Причем, все эти мероприятия разработаны профессионалами-эпидемиологами, а не "экспертами" из Facebook, заявил Степанов.

Сейчас карантин, по словам министра, особо не особо соблюдается. "Давайте будем откровенны: на прошлых выходных соблюдение карантина выходного дня ну скажем так, было... так себе. Мы все видели публикации в СМИ о многочисленных приостановлениях работы заведений общественного питания и фитнес-центров", – подчеркнул он.

Степанов заявил, что когда в карантин выходного дня почти все закрыто, а люди проводят время дома с семьей, максимум разве что выходя на улицу прогуляться, это может привести к уменьшению количества контактов и заболевших COVID-19 в целом.

Он подчеркнул, что не стоит ждать мгновенных результатов от карантина выходного дня – первые итоги, по его мнению, можно будет увидеть спустя две недели при условии соблюдения всех карантинных ограничений.

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Дарья Мостовая
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