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Дифтерия. Скалецкая заверила, что эпидемии в Украине нет

Дифтерия. Скалецкая заверила, что эпидемии в Украине нет - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)
02.11.2019, 14:14

Министр здравоохранения отметила, что количество вакцин достаточно

По состоянию на сегодня ситуация с дифтерией в Украине находится под контролем, об эпидемии речь не идет. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью BBC News Украина.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было десять больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - отметила Скалецкая.

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Она напомнила, что в этом году есть 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи.

"Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно", -  подчеркнула Скалецкая.

По ее словам, количество вакцин достаточно, чтобы поднять уровень вакцинации.

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вакцина дифтерия эпидемия Зоряна Скалецкая
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