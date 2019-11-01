Дифтерия. Сколько доставят сыворотки, какие есть вакцины

Иллюстративное фото: depositphotos.com

ПРООН доставит в Украину дополнительно еще 150 флаконов противодифтерийной сыворотки в ближайшее время в Украину. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"У нас сейчас есть 200 флаконов, 150 мы ожидаем в ближайшее время. По информации Центра общественного здоровья, есть подтверждение о предоставлении еще в этом году такой организацией, как ПРООН 150 доз сыворотки", - отметил Радуцкий.

Читайте также: Дифтерия в Украине. Супрун дала рекомендации: что нужно знать

Он подчеркнул, что вакцин в Украине достаточно и призвал украинцев обязательно делать прививки от дифтерии. "Если мы хотим, чтобы не было эпидемии, то нужно вакцинироваться. Это единственный способ, который не допустит эпидемию в стране", - сказал Радуцкий.

По его словам, есть индийская, болгарская вакцины, а также "харьковская, очень высокого качества".

Он считает, что Украина еще не подошла к эпидемическому порогу заболевания дифтерией. За последний месяц зафиксирован 21 случай заболевания дифтерии, из которых пять подтверждены лабораторно, а другие - клинически.

Радуцкий напомнил, что с 2010 по 2018 годы в Украине зафиксировали 59 случаев заболевания дифтерией.

23 октября дифтерию обнаружили в Ужгороде. Там это заболевание выявили у студентов-иностранцев, позже - в Киеве

Читайте также: Дифтерия в Киеве: сколько случаев зафиксировано