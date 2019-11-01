Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дифтерия. Сколько доставят сыворотки, какие есть вакцины

Дифтерия. Сколько доставят сыворотки, какие есть вакцины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
01.11.2019, 06:35

Украинцев призывают делать прививки против дифтерии, проблем с вакцинами в поликлиниках нет

ПРООН доставит в Украину дополнительно еще 150 флаконов противодифтерийной сыворотки в ближайшее время в Украину. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"У нас сейчас есть 200 флаконов, 150 мы ожидаем в ближайшее время. По информации Центра общественного здоровья, есть подтверждение о предоставлении еще в этом году такой организацией, как ПРООН 150 доз сыворотки", - отметил Радуцкий.

Читайте также: Дифтерия в Украине. Супрун дала рекомендации: что нужно знать

Он подчеркнул, что вакцин в Украине достаточно и призвал украинцев обязательно делать прививки от дифтерии. "Если мы хотим, чтобы не было эпидемии, то нужно вакцинироваться. Это единственный способ, который не допустит эпидемию в стране", - сказал Радуцкий.

По его словам, есть индийская, болгарская вакцины, а также "харьковская, очень высокого качества".

Он считает, что Украина еще не подошла к эпидемическому порогу заболевания дифтерией.  За последний месяц зафиксирован 21 случай заболевания дифтерии, из которых пять подтверждены лабораторно, а другие - клинически.

Радуцкий напомнил, что с 2010 по 2018 годы в Украине зафиксировали 59 случаев заболевания дифтерией.

Читайте также: Дифтерия в Киеве: сколько случаев зафиксировано

Напишите нам
сыворотка вакцина дифтерия михаил радуцкий
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 