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До +16 градусов. В Украине ожидается потепление: погода, карта

До +16 градусов. В Украине ожидается потепление: погода, карта - Фото
Весна (фото - pixabay.com)
26.03.2020, 08:37

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца недели будет тепло, похолодает 31 марта

Сегодня на большинстве территории страны ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе днем воздух прогреется до +12 градусов, востоке и севере +13 градусов, юге +15 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 26  марта будет сухо и солнечно, днем ​​ + 10 градусов. Она уточнила, что ветер - с северо-востока, умеренный, на юге еще останется сильным.

Карта погоды на 26 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

"В течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до + 11, + 16 градусов. Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта", - уточнила Диденко.

  • 25 марта сообщалось, что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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