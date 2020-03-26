До +16 градусов. В Украине ожидается потепление: погода, карта

Весна (фото - pixabay.com)

Сегодня на большинстве территории страны ожидается теплая и солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе днем воздух прогреется до +12 градусов, востоке и севере +13 градусов, юге +15 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 26 марта будет сухо и солнечно, днем ​​ + 10 градусов. Она уточнила, что ветер - с северо-востока, умеренный, на юге еще останется сильным.

Фото: meteo.gov.ua

"В течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до + 11, + 16 градусов. Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта", - уточнила Диденко.

25 марта сообщалось , что антициклон Юрген будет определять сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине в ближайшие дни.

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