Дожди, снег и гололед: украинцев предупреждают об ухудшении погоды – прогноз и карта

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 8 декабря. Сегодня в разных областях ожидаются дожди, снег, гололед и гололедица, передают Укргидрометцентр и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По прогнозам синоптиков, сегодня по Украине, кроме юго-востока, будет дождь. В Одесской области ожидаются значительные дожди, а в северных и Винницкой областях – дождь с мокрым снегом. На западе страны будет преимущественно снег.

Также сообщается, что в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается гололед, местами возможно налипание мокрого снега.

Температура в западной части страны – от ​​0 до -5 градусов, на севере страны, в Винницкой и Закарпатской областях – ​​от +2 до -3 градусов, на остальной территории – от +​​5 до +10 градусов, в Херсонской области и в Крыму – до 13 градусов тепла.

ГСЧС предупреждает, что 8 декабря в северных, Винницкой и Черкасской областях будет гололедица, местами – налипание мокрого снега. В западных, северных, Киевской и Винницкой областях на дорогах будет гололед (I уровень опасности, желтый).

Температура в течение суток по Киевской области будет от +2 до -3 градусов, в столице – от 0 до -2 градусов.

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Оксана Житнюк

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