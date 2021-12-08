UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дожди, снег и гололед: украинцев предупреждают об ухудшении погоды – прогноз и карта

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 09:35
Дожди, снег и гололед: украинцев предупреждают об ухудшении погоды – прогноз и карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 8 декабря. Сегодня в разных областях ожидаются дожди, снег, гололед и гололедица, передают Укргидрометцентр и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По прогнозам синоптиков, сегодня по Украине, кроме юго-востока, будет дождь. В Одесской области ожидаются значительные дожди, а в северных и Винницкой областях – дождь с мокрым снегом. На западе страны будет преимущественно снег.

Также сообщается, что в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается гололед, местами возможно налипание мокрого снега.

Температура в западной части страны – от ​​0 до -5 градусов, на севере страны, в Винницкой и Закарпатской областях – ​​от +2 до -3 градусов, на остальной территории – от +​​5 до +10 градусов, в Херсонской области и в Крыму – до 13 градусов тепла.

Дожди, снег и гололед: украинцев предупреждают об ухудшении погоды – прогноз и карта

ГСЧС предупреждает, что 8 декабря в северных, Винницкой и Черкасской областях будет гололедица, местами – налипание мокрого снега. В западных, северных, Киевской и Винницкой областях на дорогах будет гололед (I уровень опасности, желтый).

Температура в течение суток по Киевской области будет от +2 до -3 градусов, в столице – от 0 до -2 градусов.

Дожди, снег и гололед: украинцев предупреждают об ухудшении погоды – прогноз и карта

Читайте также: Хороших новостей нет. В ООН подготовили первый за 7 лет крупный отчет по климату – главное 

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев погода прогноз снег дождь синоптики гололед гололедица
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 