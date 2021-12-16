Еще четыре области могут покинуть "красную" зону на этой неделе – Минздрав

Киевскую, Житомирскую, Сумскую и Черкасскую области могут вывести из "красного" уровня эпиднебезопасности распространения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.

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Минздрав уже инициировал созыв комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос и принять соответствующее решения.

Также Ляшко сообщил, что Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в Европе. Занятость коек с кислородом в областях уменьшилась вдвое – с 70% до 35%.

Чтобы сдерживать распространение коронавирусной болезни, продлено действие адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

13 декабря 2021 из "красной" эпидемической зоны вывели Хмельницкую и Винницкую области. Ляшко отметил, что ситуация в Украине в целом улучшается.

За прошлые сутки в Украине обнаружили более 9500 новых больных COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве, Полтавской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.

Марина Тищенко

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