Еще четыре области могут покинуть "красную" зону на этой неделе – Минздрав
16.12.2021, 11:45
Виктор Ляшко (скриншот видео Минздрава)
Киевскую, Житомирскую, Сумскую и Черкасскую области могут вывести из "красного" уровня эпиднебезопасности распространения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 16 декабря.
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Минздрав уже инициировал созыв комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос и принять соответствующее решения.
Также Ляшко сообщил, что Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью COVID-19 в Европе. Занятость коек с кислородом в областях уменьшилась вдвое – с 70% до 35%.
Чтобы сдерживать распространение коронавирусной болезни, продлено действие адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.
- 13 декабря 2021 из "красной" эпидемической зоны вывели Хмельницкую и Винницкую области. Ляшко отметил, что ситуация в Украине в целом улучшается.
- За прошлые сутки в Украине обнаружили более 9500 новых больных COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в Киеве, Полтавской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.
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