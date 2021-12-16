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Коронавирус. В Украине более 9500 новых заболевших: статистика по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 08:24
Коронавирус. В Украине более 9500 новых заболевших: статистика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 15 декабря в Украине выявили 9590 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8109). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (1478), Полтавской (642), Запорожской (529), Львовской (485) и Донецкой (473) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки по всей стране умерли 355 больных COVID-19 (днем ранее – 356), выздоровели – 25 499 (26 307), были госпитализированы – 2089 (2280). Был сделан 74 231 тест на коронавирус (79 090).

На утро 16 декабря в Украине выявили 3 588 147 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 92 313 человек, выздоровели – 3 284 815.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1478 заболевших за сутки (1247);
Винницкая область – 305 (353);
Волынская – 419 (402);
Днепропетровская – 386 (267);
Донецкая – 473 (425);
Житомирская – 325 (133);
Закарпатская – 427 (315);
Запорожская – 529 (456);
Ивано-Франковская – 318 (159);
Киевская – 397 (387);
Кировоградская – 156 (139);
Луганская – 83 (154);
Львовская – 485 (273);
Николаевская – 297 (328);
Одесская – 400 (364);
Полтавская – 642 (568);
Ровенская – 270 (297);
Сумская – 231 (191);
Тернопольская – 268 (171);
Харьковская – 314 (346);
Херсонская – 143 (155);
Хмельницкая – 398 (360);
Черкасская – 392 (394);
Черновицкая – 122 (104);
Черниговская – 332 (121).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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