Коронавирус. В Украине более 9500 новых заболевших: статистика по Киеву и областям

За сутки 15 декабря в Украине выявили 9590 заболевших COVID-19 (днем ранее – 8109). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (1478), Полтавской (642), Запорожской (529), Львовской (485) и Донецкой (473) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки по всей стране умерли 355 больных COVID-19 (днем ранее – 356), выздоровели – 25 499 (26 307), были госпитализированы – 2089 (2280). Был сделан 74 231 тест на коронавирус (79 090).

На утро 16 декабря в Украине выявили 3 588 147 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 92 313 человек, выздоровели – 3 284 815.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1478 заболевших за сутки (1247);

Винницкая область – 305 (353);

Волынская – 419 (402);

Днепропетровская – 386 (267);

Донецкая – 473 (425);

Житомирская – 325 (133);

Закарпатская – 427 (315);

Запорожская – 529 (456);

Ивано-Франковская – 318 (159);

Киевская – 397 (387);

Кировоградская – 156 (139);

Луганская – 83 (154);

Львовская – 485 (273);

Николаевская – 297 (328);

Одесская – 400 (364);

Полтавская – 642 (568);

Ровенская – 270 (297);

Сумская – 231 (191);

Тернопольская – 268 (171);

Харьковская – 314 (346);

Херсонская – 143 (155);

Хмельницкая – 398 (360);

Черкасская – 392 (394);

Черновицкая – 122 (104);

Черниговская – 332 (121).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

В Украине разрешили третью дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунным ответом.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

8 декабря ученые показали первые фото омикрона. Ученые говорят, может понадобиться поливалентная вакцина против COVID-19.

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Марк Сировой

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