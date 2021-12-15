Кабмин продлил карантин минимум до 31 марта

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине минимум до 31 марта 2022 года. Об этом во время сегодняшнего заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Для того, чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что таким образом карантин будет продолжаться как минимум в течение первого квартала следующего года. Это значит, что остаются в силе все правила доступа к публичным местам с COVID-сертификатами, масочный режим и правила о соблюдении дистанции.

Премьер также сообщил, что темпы вакцинации в Украине начинают спадать, и пока уровень вакцинации в стране не достигнет 70%, нужно продолжать придерживаться всех установленных карантинных ограничений.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

На утро 15 декабря в Украине выявили 3 578 557 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 91 958 человек, выздоровели – 3 259 316.

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Оксана Житнюк

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