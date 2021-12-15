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Кабмин продлил карантин минимум до 31 марта

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 13:25
Кабмин продлил карантин минимум до 31 марта - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине минимум до 31 марта 2022 года. Об этом во время сегодняшнего заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Для того, чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что таким образом карантин будет продолжаться как минимум в течение первого квартала следующего года. Это значит, что остаются в силе все правила доступа к публичным местам с COVID-сертификатами, масочный режим и правила о соблюдении дистанции.

Премьер также сообщил, что темпы вакцинации в Украине начинают спадать, и пока уровень вакцинации в стране не достигнет 70%, нужно продолжать придерживаться всех установленных карантинных ограничений.

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Оксана Житнюк
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кабмин карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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