За сутки выявили более 8000 заболевших COVID-19: в лидерах – Киев и Полтавская область

Вчера, 14 декабря, в Украине выявили 8109 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7283). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (1247), Полтавской (568), Запорожской (456), Донецкой (425) и Волынской (402) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки по всей стране умерли 356 больных COVID-19 (днем ранее – 387), выздоровели – 26 307 (27 130), были госпитализированы – 2280 (1123). Было сделано 79 090 тестов на коронавирус (62 044).

На утро 15 декабря в Украине выявили 3 578 557 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 91 958 человек, выздоровели – 3 259 316.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1247 (днем раньше – 1066);

Винницкая область – 353 (100);

Волынская – 402 (365);

Днепропетровская – 267 (299);

Донецкая – 425 (541);

Житомирская – 133 (37);

Закарпатская – 315 (273);

Запорожская – 456 (405);

Ивано-Франковская – 159 (164);

Киевская – 387 (374);

Кировоградская – 139 (153);

Луганская – 154 (144);

Львовская – 273 (169);

Николаевская – 328 (309);

Одесская – 364 (404);

Полтавская – 568 (751);

Ровенская – 297 (246);

Сумская – 191 (144);

Тернопольская – 171 (85);

Харьковская – 346 (177);

Херсонская – 155 (21);

Хмельницкая – 360 (234);

Черкасская – 394 (602);

Черновицкая – 104 (90);

Черниговская – 121 (130).

В Украине разрешили третью дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунным ответом.

В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.

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Марк Сировой

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