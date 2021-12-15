За сутки выявили более 8000 заболевших COVID-19: в лидерах – Киев и Полтавская область
Вчера, 14 декабря, в Украине выявили 8109 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7283). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (1247), Полтавской (568), Запорожской (456), Донецкой (425) и Волынской (402) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За прошедшие сутки по всей стране умерли 356 больных COVID-19 (днем ранее – 387), выздоровели – 26 307 (27 130), были госпитализированы – 2280 (1123). Было сделано 79 090 тестов на коронавирус (62 044).
На утро 15 декабря в Украине выявили 3 578 557 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 91 958 человек, выздоровели – 3 259 316.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1247 (днем раньше – 1066);
Винницкая область – 353 (100);
Волынская – 402 (365);
Днепропетровская – 267 (299);
Донецкая – 425 (541);
Житомирская – 133 (37);
Закарпатская – 315 (273);
Запорожская – 456 (405);
Ивано-Франковская – 159 (164);
Киевская – 387 (374);
Кировоградская – 139 (153);
Луганская – 154 (144);
Львовская – 273 (169);
Николаевская – 328 (309);
Одесская – 364 (404);
Полтавская – 568 (751);
Ровенская – 297 (246);
Сумская – 191 (144);
Тернопольская – 171 (85);
Харьковская – 346 (177);
Херсонская – 155 (21);
Хмельницкая – 360 (234);
Черкасская – 394 (602);
Черновицкая – 104 (90);
Черниговская – 121 (130).
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- В связи со штаммом омикрон СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины, начиная с пожилых людей.
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