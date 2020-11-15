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"Это политический заказ, чей – мы не знаем". Клуб "5 элемент" прокомментировал проверку

15.11.2020, 11:40
Клуб 5 элемент (источник - facebook.com_5elementua)

В столичном клубе рассказали, что они думают по поводу вчерашнего приезда полиции и нарушения норм карантина выходного дня

В киевском клубе "5 элемент" прокомментировали вчерашнюю проверку полиции и открытое уголовное дело, заметив, что никаких законодательных норм они не нарушали, а сам инцидент был, по их мнению, "политическим заказом. Об этом рассказала в Facebook директор клуба Наталья Щербий.

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Щербий подчеркнула, что в клубе действовали строго в правовом поле, соблюдали все эпидемиологические требования и на одного посетителя клуба вчера приходилось около 300 кв метров свободной площади.

"Мы убеждены, что это политический заказ, с политическим подтекстом. Чей – мы не знаем, но как и в прошлые разы, когда были подобные вещи неприятные в нашем клубе, первая информация исходила от Strana.ua. Кто заказчик мы не знаем, но убеждены, что это политическая акция, чтобы потом фамилии бенефициаров клуба фигурировали в статьях", – заявила она.

Сегодня, 15 ноября, клуб работать не будет, отметила Щербий. "Клуб не работает по причинам, на которые мы не можем повлиять. <...> Это абсурд, но под давлением правоохранительных органов мы вынуждены закрыть клуб на выходные. До встречи в понедельник", – подчеркнула она.

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Дарья Мостовая
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5 элемент киев карантин коронавирус

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