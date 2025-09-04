Евросоюз меняет правила въезда: больше не будет никаких штампов в паспорте
Евросоюз запускает новую систему въезда и выезда (EES), в частности, для граждан Украины. Система заработает с 12 октября 2025 года, сообщило посольство Украины в Польше.
Штамп в загранпаспорт больше ставить не будут – это уже "история". Вместо этого будет полностью цифровая регистрация, а данные будут храниться в электронной базе.
В посольстве сообщили, что система EES – это автоматизированная база данных, которая фиксирует пересечение внешних границ ЕС гражданами третьих стран. Она напрямую привязана к "золотому правилу безвиза" и считает дни пребывания – не дольше 90 дней в течение 180 дней.
"Раньше пограничники смотрели в паспорт, считали дни и иногда можно было запутаться. Теперь EES будет считать дни сама, автоматически и безошибочно. То есть сама структура контроля становится более строгой", – отметили в посольстве.
Данные, которые будет собирать система:
→ фото лица;
→ отпечатки четырех пальцев (с 12 лет);
→ данные загранпаспорта;
→ дата и место выезда и въезда в ЕС;
→ случаи отказа во въезде.
В посольстве отметили, что предоставлять биометрические данные является обязательным, а попытки уклониться являются законным основанием для отказа во въезде в ЕС. Процедура прохождения границы после обновления правил будет следующей:
→ все пассажиры должны выйти из транспорта и подойти к специальному терминалу или пограничнику;
→ пройти процедуру сбора фото и отпечатков пальцев;
→ данные автоматически фиксируются в системе EES, а уже после этого можно возвращаться к авто.
В посольстве отметили, что с поездами система может работать иначе, ведь все будет зависеть от конкретного пункта пропуска.
Целей внедрения новой системы три: эффективный контроль за соблюдением правил пребывания в Европе, предотвращение использования поддельных документов и повышение безопасности в странах Шенгенской зоны.
- 26 августа Правительство разрешило мужчинам 18-22 лет выезжать из Украины во время войны. Однако это не касается чиновников, уточнили в пограничной службе.
Комментарии (0)