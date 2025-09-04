Евросоюз меняет правила въезда: больше не будет никаких штампов в паспорте

Новые правила пересечения границы по цифровой системе EES заработают с 17 октября 2025 года

Осмотр на польской границе (Иллюстративное фото: x.com/Straz_Graniczna)

Евросоюз запускает новую систему въезда и выезда (EES), в частности, для граждан Украины. Система заработает с 12 октября 2025 года, сообщило посольство Украины в Польше.

Штамп в загранпаспорт больше ставить не будут – это уже "история". Вместо этого будет полностью цифровая регистрация, а данные будут храниться в электронной базе.

В посольстве сообщили, что система EES – это автоматизированная база данных, которая фиксирует пересечение внешних границ ЕС гражданами третьих стран. Она напрямую привязана к "золотому правилу безвиза" и считает дни пребывания – не дольше 90 дней в течение 180 дней.

"Раньше пограничники смотрели в паспорт, считали дни и иногда можно было запутаться. Теперь EES будет считать дни сама, автоматически и безошибочно. То есть сама структура контроля становится более строгой", – отметили в посольстве.

Данные, которые будет собирать система:

→ фото лица;

→ отпечатки четырех пальцев (с 12 лет);

→ данные загранпаспорта;

→ дата и место выезда и въезда в ЕС;

→ случаи отказа во въезде.

В посольстве отметили, что предоставлять биометрические данные является обязательным, а попытки уклониться являются законным основанием для отказа во въезде в ЕС. Процедура прохождения границы после обновления правил будет следующей:

→ все пассажиры должны выйти из транспорта и подойти к специальному терминалу или пограничнику;

→ пройти процедуру сбора фото и отпечатков пальцев;

→ данные автоматически фиксируются в системе EES, а уже после этого можно возвращаться к авто.

В посольстве отметили, что с поездами система может работать иначе, ведь все будет зависеть от конкретного пункта пропуска.

Целей внедрения новой системы три: эффективный контроль за соблюдением правил пребывания в Европе, предотвращение использования поддельных документов и повышение безопасности в странах Шенгенской зоны.