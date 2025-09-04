Євросоюз змінює правила в'їзду: більше не буде жодних штампів у паспорті

Нові правила перетину кордону за цифровою системою EES запрацюють з 17 жовтня 2025 року

Огляд на польському кордоні (Ілюстративне фото: x.com/Straz_Graniczna)

Євросоюз запускає нову систему в'їзду та виїзду (EES), зокрема, для громадян України. Система запрацює з 12 жовтня 2025 року, повідомило посольство України в Польщі.

Штамп у закордонний паспорт більше ставити не будуть – це вже "історія". Замість цього буде повністю цифрова реєстрація, а дані зберігатимуться в електронній базі.

У посольстві повідомили, що система EES – це автоматизована база даних, яка фіксує перетин зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн. Вона напряму прив'язана до "золотого правила безвізу" та рахує дні перебування – не довше 90 днів протягом 180 днів.

"Раніше прикордонники дивились в паспорт, рахували дні та інколи можна було заплутатись. Тепер EES рахуватиме дні сама, автоматично і безпомилково. Тобто сама структура контролю стає суворішою", – зазначили в посольстві.

Дані, які буде збирати система:

→ фото обличчя;

→ відбитки чотирьох пальців (з 12 років);

→ дані закордонного паспорта;

→ дата та місце виїзду та в'їзду до ЄС;

→ випадки відмови у в'їзді.

У посольстві наголосили, що надавати біометричні дані є обов'язковим, а спроби ухилитися є законною підставою для відмови у в'їзді до ЄС. Процедура проходження кордону після оновлення правил буде такою:

→ усі пасажири мають вийти з транспорту та підійти до спеціального термінала або прикордонника;

→ пройти процедуру збору фото та відбитків пальців;

→ дані автоматично фіксуються в системі EES, а вже після цього можна повертатися до авто.

У посольстві наголосили, що з потягами система може працювати інакше, адже все залежатиме від конкретного пункту пропуску.

Цілей впровадження нової системи три: ефективний контроль за дотриманням правил перебування в Європі, запобігання використанню підроблених документів та підвищення безпеки у країнах Шенгенської зони.