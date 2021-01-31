Февраль начнется со снегопада, ГСЧ предупреждает о гололедице – карта погоды в Украине
Февраль в Украине начнется со снегопадов, предупреждает пресс-служба ГСЧС.
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По данным синоптиков, 1 февраля на юге и в центре страны, а также в Харьковской области ожидается сильный снег (до 5-10 см прироста снегового покрова). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег перейдет в дождь, ожидается гололедица.
Сегодня, 31 января, на дорогах, кроме юга и востока Украины, гололедица.
По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в западных и центральных областях сохранится отрицательная температура воздуха, на востоке и юге – небольшой плюс. К 4 февраля температура поднимется выше ноля градусов по всей территории Украины.
Карта погоды на 31 января:
Карта погоды на 1 февраля:
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