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Февраль начнется со снегопада, ГСЧ предупреждает о гололедице – карта погоды в Украине

31.01.2021, 10:48
Февраль начнется со снегопада, ГСЧ предупреждает о гололедице – карта погоды в Украине - Фото
Уборка снега в Киеве (Фото: пресс-служба Киевавтодора)

Февраль в Украине начнется со снегопадов, предупреждает пресс-служба ГСЧС.

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По данным синоптиков, 1 февраля на юге и в центре страны, а также в Харьковской области ожидается сильный снег (до 5-10 см прироста снегового покрова). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег перейдет в дождь, ожидается гололедица.

Сегодня, 31 января, на дорогах, кроме юга и востока Украины, гололедица.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в западных и центральных областях сохранится отрицательная температура воздуха, на востоке и юге – небольшой плюс. К 4 февраля температура поднимется выше ноля градусов по всей территории Украины.

Карта погоды на 31 января:

Карта погоды на 1 февраля:

Читайте также: Какой будет погода в феврале: средняя температура от -3°C до +1 °C – прогноз

Денис Юдин
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