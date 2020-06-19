Главврач больницы в Киеве: Реанимация переполнена, уменьшения числа смертей нет

Реанимационное отделение Александровской больницы переполнено, а уменьшение количества смертей от коронавируса не наблюдается. Об этом заявила в эфире Завтрак с 1+1 главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.
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"Мы не видим уменьшения смертей. У нас переполнено отделение реанимации. Восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех находятся на аппарате искусственной вентиляции легких и уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью и больные, к сожалению, умирают", - заявила Антоненко.
По ее мнению, увеличение количества больных коронавирусом в последние дни связано с игнорированием карантинных мер.
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