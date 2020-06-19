Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Главврач больницы в Киеве: Реанимация переполнена, уменьшения числа смертей нет

Главврач больницы в Киеве: Реанимация переполнена, уменьшения числа смертей нет - Фото
Александровская больница в Киеве (фото - guide.kyivcity.gov.ua)
19.06.2020, 14:00

По мнению главврача Александровской больницы в Киеве Людмилы Антоненко, увеличение количества заболевших COVID-19 связано с игнорированием карантина

Реанимационное отделение Александровской больницы переполнено, а уменьшение количества смертей от коронавируса не наблюдается. Об этом заявила в эфире Завтрак с 1+1 главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не видим уменьшения смертей. У нас переполнено отделение реанимации. Восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех  находятся на аппарате искусственной вентиляции легких и уменьшения количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью и больные, к сожалению, умирают", - заявила Антоненко. 

По ее мнению, увеличение количества больных коронавирусом в последние дни связано с игнорированием карантинных мер.

  • 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • Главный санврач Виктор Ляшко говорит, что в Украине чреда антирекордов заболеваемости вызвана отсутствием жестких карантинных ограничений.
  • По данным на 19 июня, в Украине зафиксировали 921 нового заболевшего коронавирусной болезнью за сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве назвали анархией поведение украинцев на карантине

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
киев карантин коронавирус COVID-19 александровская больница людмила антоненко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 