ГПСУ: В Ужгороде задержан пограничник, который помогал мужчинам бежать в Венгрию
Задержание подозреваемого (Фото: ГПСУ)

Сотрудника Госпогранслужбы Украины в Закарпатье подозревают в том, что он помогал незаконно переправлять мужчин из Украины в Венгрию. В настоящее время мужчина задержан, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Правоохранители выяснили, что военнослужащий Чопского пограничного отряда устанавливал контакты с местными жителями, занимающимися организацией переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию.

За взятку он предоставлял им информацию о передвижении пограничных нарядов и расположении систем видеонаблюдения на участке возле пункта пропуска Чоп, где служил.

Подозреваемый был задержан в Ужгороде сразу после того, как он получил $6000 за помощь в переправке трех мужчин. Деньги и телефон у него изъяли, а самого пограничника доставили в следственный изолятор.

Мужчине сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям: в незаконной переправке лиц через границу и получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Затримання підозрюваного, фото: ДПСУ
Задержание подозреваемого, фото: ГПСУ
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