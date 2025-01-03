ГПСУ: В Ужгороде задержан пограничник, который помогал мужчинам бежать в Венгрию

За свои услуги мужчина получил $6000 и сразу был задержан

Задержание подозреваемого (Фото: ГПСУ)

Сотрудника Госпогранслужбы Украины в Закарпатье подозревают в том, что он помогал незаконно переправлять мужчин из Украины в Венгрию. В настоящее время мужчина задержан, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Правоохранители выяснили, что военнослужащий Чопского пограничного отряда устанавливал контакты с местными жителями, занимающимися организацией переправки мужчин призывного возраста из Украины в Венгрию.

За взятку он предоставлял им информацию о передвижении пограничных нарядов и расположении систем видеонаблюдения на участке возле пункта пропуска Чоп, где служил.

Подозреваемый был задержан в Ужгороде сразу после того, как он получил $6000 за помощь в переправке трех мужчин. Деньги и телефон у него изъяли, а самого пограничника доставили в следственный изолятор.

Мужчине сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям: в незаконной переправке лиц через границу и получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Задержание подозреваемого, фото: ГПСУ

14 ноября 2024 года ГБР сообщило, что киевский правоохранитель переправлял уклонистов за границу за $10 000.

6 декабря стало известно, что на границе с Румынией задержан мужчина, который после СЗЧ решил вернуться на службу.

22 декабря был зафиксирован рекордный пассажиропоток за последние годы. 150 000 украинцев уехали за границу за сутки.