ДПСУ: В Ужгороді затримано прикордонника, який допомагав чоловікам тікати до Угорщини

За свої послуги чоловік отримав $6000 та одразу був затриманий

Затримання підозрюваного (Фото: ДПСУ)

Працівника Держприкордонслужби України на Закарпатті підозрюють у тому, що він допомагав незаконно переправляти чоловіків з України до Угорщини. Наразі чоловіка затримано, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Правоохоронці з'ясували, що військовослужбовець Чопського прикордонного загону встановлював контакти з місцевими жителями, які займаються організацією переправлення чоловіків призовного віку з України до Угорщини.

За хабар він надавав їм інформацію про пересування прикордонних нарядів і розташування систем відеоспостереження на ділянці біля пункту пропуску Чоп, де служив.

Підозрюваного затримали в Ужгороді одразу після того, як він отримав $6000 за допомогу у переправленні трьох чоловіків. Гроші та телефон у нього вилучили, а самого прикордонника доправили у слідчий ізолятор.

Чоловіку повідомили про підозру одразу за кількома статтями: у незаконному переправленні осіб через кордон та отриманні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Затримання підозрюваного, фото: ДПСУ

14 листопада 2024 року ДБР повідомило, що київський правоохоронець переправляв ухилянтів за кордон за $10 000.

6 грудня стало відомо, що на кордоні з Румунією затримали чоловіка, який після СЗЧ вирішив повернутися на службу.

22 грудня було зафіксовано рекордний пасажиропотік за останні роки. 150 000 українців виїхали за кордон за добу.