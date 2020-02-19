Гончарук потроллил людей на баррикадах против украинцев из Уханя

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер Алексей Гончарук назвал результатом манипуляций опасения части граждан из-за размещения эвакуированных из Уханя украинцев на объектах у населенных пунктов, а тех, кто уже возводит баррикады на дорогах, в шутку пригласил на "большое строительство". Об этом он заявил на брифинге.

Глава правительства отметил, что Минздрав "ежечасно" проводит мониторинг этих объектов, но сообщать подробности и географию таких точек не стал "из соображений безопасности".

"Объект... будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы, с одной стороны, не распространилась инфекция (на борт в Ухане не будут брать людей с признаками заболевания, - ред.), а с другой стороны, чтобы против этих людей не было никаких провокаций", - сказал премьер, комментируя вопрос о двойном кольце охраны.

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Премьер также сыронизировал по поводу особо активных граждан: "Товарищам, которые роют траншеи и перекрывают дороги, я хочу передать: приглашаем вас на большое строительство. Очень скоро вам будет где задействовать свои таланты более конструктивным способом".