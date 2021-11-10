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Хорватия, Чехия и Австрия оставили открытыми границы для туристов из Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 18:46
Хорватия, Чехия и Австрия оставили открытыми границы для туристов из Украины - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Хорватия, Чехия, Австрия и ряд других стран оставили открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из зеленого списка ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вчера, 9 ноября, из-за ситуации с коронавирусом Евросоюз официально исключил Украину из зеленого списка для путешествий. Однако страны ЕС могут сами решать – запрещать ли въезд полностью или делать исключения для вакцинированных, или при предъявлении ПЦР-теста. Детальнее об актуальных правилах въезда в страны ЕС можно узнать здесь.

Въезд в Хорватию будет возможен на прежних условиях – при наличии сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

В Австрию и Чехию смогут путешествовать украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, условия тоже остаются прежними.

Полноценный безвиз с Украиной после исключения из зеленого списка также сохранили Дания, Нидерланды и Бельгия – туристы должны пройти полный курс вакцинации. Ранее также сообщалось о Кипре и Эстонии.

Хорватия, Чехия и Австрия оставили открытыми границы для туристов из Украины

Хорватия, Чехия и Австрия оставили открытыми границы для туристов из Украины

Хорватия, Чехия и Австрия оставили открытыми границы для туристов из Украины

Читайте также: COVID-ограничения: В какие страны пускают украинцев – условия. Полный список (обновляется)

Оксана Житнюк
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австрия чехия туризм правила хорватия ограничения путешествия дмитрий кулеба коронавирус
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