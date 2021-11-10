Хорватия, Чехия и Австрия оставили открытыми границы для туристов из Украины
Хорватия, Чехия, Австрия и ряд других стран оставили открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из зеленого списка ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Вчера, 9 ноября, из-за ситуации с коронавирусом Евросоюз официально исключил Украину из зеленого списка для путешествий. Однако страны ЕС могут сами решать – запрещать ли въезд полностью или делать исключения для вакцинированных, или при предъявлении ПЦР-теста. Детальнее об актуальных правилах въезда в страны ЕС можно узнать здесь.
Въезд в Хорватию будет возможен на прежних условиях – при наличии сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.
В Австрию и Чехию смогут путешествовать украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, условия тоже остаются прежними.
Полноценный безвиз с Украиной после исключения из зеленого списка также сохранили Дания, Нидерланды и Бельгия – туристы должны пройти полный курс вакцинации. Ранее также сообщалось о Кипре и Эстонии.
- Вчера Европсоюз официально исключил Украину из списка зеленых стран для путешествий в условиях пандемии коронавируса. На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, 8 ноября – рекорд смертности.
- Кипр и Эстония оставили открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение из зеленого списка. Детально об условиях въезда можно почитать на портале МИД TripAdvisor.
- Кулеба ранее заверял, что исключение Украины из зеленого списка не будет означать тотального закрытия границ стран ЕС для украинцев.
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