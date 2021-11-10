Хорватия, Чехия и Австрия оставили открытыми границы для туристов из Украины

Хорватия, Чехия, Австрия и ряд других стран оставили открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из зеленого списка ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вчера, 9 ноября, из-за ситуации с коронавирусом Евросоюз официально исключил Украину из зеленого списка для путешествий. Однако страны ЕС могут сами решать – запрещать ли въезд полностью или делать исключения для вакцинированных, или при предъявлении ПЦР-теста. Детальнее об актуальных правилах въезда в страны ЕС можно узнать здесь.

Въезд в Хорватию будет возможен на прежних условиях – при наличии сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

В Австрию и Чехию смогут путешествовать украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, условия тоже остаются прежними.

Полноценный безвиз с Украиной после исключения из зеленого списка также сохранили Дания, Нидерланды и Бельгия – туристы должны пройти полный курс вакцинации. Ранее также сообщалось о Кипре и Эстонии.

Вчера Европсоюз официально исключил Украину из списка зеленых стран для путешествий в условиях пандемии коронавируса. На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, 8 ноября – рекорд смертности.

Кипр и Эстония оставили открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение из зеленого списка. Детально об условиях въезда можно почитать на портале МИД TripAdvisor.

Кулеба ранее заверял, что исключение Украины из зеленого списка не будет означать тотального закрытия границ стран ЕС для украинцев.

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Оксана Житнюк

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