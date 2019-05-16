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16.05.2019, 15:04

iForum-2019: эксперты обсудят роль медиа в эпоху постправдыpr

iForum-2019: эксперты обсудят роль медиа в эпоху постправды - Фото

Участники попытаются выявить смысл, цель и роль медиа в настоящее время, и обозначить, каковыми они будут через 5 - 10 лет

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В рамках информационного партнерства

23 мая, на iForum-2019 в Международном выставочном центре, состоится дискуссия «Медиа завтра: бизнес-модели, влияние, роль и ответственность СМИ в эпоху постправды. Как украинским медиа "перезапустить" себя сегодня, чтобы существовать послезавтра?».

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Целью дискуссии, организаторами которой выступили, iForum и Liga.net, является обсуждение бизнес модели работы медиа сегодня и в будущем. Участники попытаются выявить смысл, цель и роль медиа в настоящее время, и обозначить, каковыми они будут через 5 - 10 лет.

Предлагаемые к обсуждению вопросы:

- Что и кто сегодня укариснкие медиа?

- Возможно ли в Украине существование СМИ в модели крупного и устойчивого бизнеса?

- Где в Украине есть деньги на медиарынке, и где они будут завтра? Какие бизнес-модели будут работать?

- В чем роль независимых медиа в Украине?

- Имеют ли СМИ влияние в Украине в эпоху соцсетей и постправды? (И должны ли иметь?)

- Свобода слова без ответственности. Что может заставить СМИ отвечать за информацию, которую они распространяют? (И в чем проблема?)

Участники: Дмитрий Бондаренко (Лига.net), Александр Ольшанский (Интернет Инвест), Виталий Лаптенок (Genesis), Дмитрий Кулеба (МИД, эксперт по стратегическим коммуникациям), Юрий Бутусов (Цензор.нет), Артур Оруджалиев (экс-АИН, блоггер ), Андрей Бабарыкин (медиа-эксперт), Вера Черныш (МС Today), Даша Заривна (Vector), Элина Крупская (Instagram-блоггер).

Приглашаем экспертов, журналистов, редакторов и блогеров присоединиться к дискуссии.

Регистрация по адресу: anvaltina@gmail.com или по телефону 091 940 22 22

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Теги: медиа, iForum-2019
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