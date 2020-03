Испанский врач заразился коронавирусом и начал вести хронику о течении болезни

В Испании врач скорой помощи подхватил коронавирусную инфекцию COVID-19 во время лечения пациентов в больнице Университета Ла-Пас в Мадриде, после чего решил писать в Twitter посты о самочувствии на карантине.

35-летний Йель Тун Чен сообщил, что диагноз ему поставили 8 марта, после чего он самоизолировался у себя дома.

Медик ежедневно пишет о состоянии здоровья, выкладывая УЗИ легких. К примеру, сегодняшняя запись: "День 4-й после постановки диагноза. Больше кашля и усталости (очень плохо), но все еще нет одышки/боли в груди. На УЗИ: левая сторона - более утолщенная плевральная линия + два субплевральных уплотнения".

Day 4 after #COVID diagnosis. More cough & tiredness (very badly), still no dyspnea/chest pain. #POCUS update: Right side on resolution, Left side a more thickened pleural line + 2 subpleural consolidations. #mycoviddiary @TomasVillen pic.twitter.com/KBUf084mkC