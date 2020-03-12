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Испанский врач заразился коронавирусом и начал вести хронику о течении болезни

Испанский врач заразился коронавирусом и начал вести хронику о течении болезни - Фото
Йель Тун Чен (фото - его Twitter)
12.03.2020, 15:06

35-летнему медику поставили диагноз в прошлое воскресенье. С тех пор он ведет хронику в Twitter.

В Испании врач скорой помощи подхватил коронавирусную инфекцию COVID-19 во время лечения пациентов в больнице Университета Ла-Пас в Мадриде, после чего решил писать в Twitter посты о самочувствии на карантине.

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35-летний Йель Тун Чен сообщил, что диагноз ему поставили 8 марта, после чего он самоизолировался у себя дома.

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Медик ежедневно пишет о состоянии здоровья, выкладывая УЗИ легких. К примеру, сегодняшняя запись: "День 4-й после постановки диагноза. Больше кашля и усталости (очень плохо), но все еще нет одышки/боли в груди. На УЗИ: левая сторона - более утолщенная плевральная линия + два субплевральных уплотнения".

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Евгений Пилипенко
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испания мадрид вирус коронавирус COVID-19 Йель Тун Чен
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