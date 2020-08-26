IT не первые. Топ-10 популярных в Украине специальностей и вузов в 2020 году — список

Лидирует по популярности среди украинских абитуриентов КНУ имени Шевченко. В топ-10 вошли семь киевских вузов, два львовских и один харьковский

В 2020 году украинские абитуриенты подали более 1 млн электронных заявок на получение степени бакалавра: наиболее популярной была специальность Право, лидерство среди вузов — у Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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Топ-10 популярных специальностей:

- Право — 116 689 заявок;

- Менеджмент — 92 147;

- Филология — 76 708;

- Компьютерные науки — 63 410;

- Среднее образование — 62 676;

- Экономика — 50 841;

- Инженерия программного обеспечения — 47 038;

- Финансы, банковское дело и страхование — 46 844;

- Психология — 43 791;

- Маркетинг - 42 379.

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Топ-10 популярных вузов:

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336 заявок;

- Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - 46 714;

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268;

- Национальный университет Львовская политехника - 42 451;

- Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;

- Национальный авиационный университет - 33 056;

- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 27 775;

- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625;

- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541;

- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.

В ведомстве отметили, что в этом году электронные заявки подали около 191 000 абитуриентов, что на 25 000 больше, чем в прошлом году. В МОН это объясняют большим количеством выпускников и расширением списка категорий абитуриентов, которые перешли на электронную подачу заявок.

По данным ГП Инфоресурс, в этом году один студент подавал в среднем 5,26 заявок.

Ранее сообщалось, что в 2020 году сдали ЗНО на 200 баллов вдвое больше абитуриентов, чем в 2019.

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Марк Сировой

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