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02.01.2019, 17:01

Итоги 2018: жертв авиакатастроф намного больше, чем в 2017-ом

Итоги 2018: жертв авиакатастроф намного больше, чем в 2017-ом - Фото
Разбившийся в Индонезии осенью 2018 года самолет Boeing 737 MAX (фото - AirSpotters)

Но по общей статистике, 2018-й вошел в десятку самых безопасных для гражданской авиации

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В прошлом году значительно возросло количество жертв авиакатастроф по сравнению с 2017 годом. Однако, по общей статистике, 2018-й вошел в десятку самых безопасных для гражданской авиации. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Aviation Safety Network.

В авиакатастрофах за прошлый год погибли 556 человек, а в 2017-ом - 44.

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Самой смертоносной катастрофой в гражданской авиации в 2018-ом стала авария самолета Lion Air в октябре в Индонезии, унесшая жизни 189 человек.

2017-й год был самым безопасным в истории для коммерческих авиалиний. Тогда не зафиксировали крупных аварий пассажирских самолетов.

По данным ASN, в 2018 году произошло 15 авиакатастроф, в которых погибли люди.

Тем не менее, в целом ситуация за последние 20 лет улучшается, говорят специалисты.

"Если бы количество авиакатастроф осталась на уровне 2008 года, то в этом году произошло бы 39 смертельных катастроф. А если бы на уровне 2000 года - это было бы 64 аварии, - рассказал председатель ASN Гарро Рантер. - То есть за последние два десятилетия произошел огромный прогресс в области безопасности".

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Теги: авиакатастрофа, самолет, статистика
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