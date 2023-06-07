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Из-за катастрофы на юге украинцев просят меньше пользоваться электроэнергией по вечерам

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 15:58
Из-за катастрофы на юге украинцев просят меньше пользоваться электроэнергией по вечерам - Фото
Электроэнергия (Фото: Укрэнерго)

Из-за подрыва Каховской ГЭС на юге страны, украинцев просят меньше использовать электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Каховская ГЭС не работала с октября 2022 года, но ее уничтожение привело к разбалансировке всего Днепровского каскада гидроэлектростанций, которые используются как балансирующая генерация для пиковых периодов энергопотребления.

Чтобы помочь энергосистеме, потребителей просят:

— переносить использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь, когда потребление низкое;

— не включать несколько мощных приборов одновременно (например, бойлер и стиральную машину);

— выключать свет, выходя из комнаты;

— не включать кондиционер в пиковые вечерние часы потребления. При использовании кондиционера – ставить его на более высокую температуру, чем вы привыкли.

"Соблюдение этих принципов позволит более равномерно распределить потребление электроэнергии, сгладить пики потребления, в частности вечерний, и поддержать энергетиков, которые готовятся к следующей зиме", – говорится в сообщении.

Читайте также: Энергосистема Украины сейчас одновременно экспортирует и импортирует электроэнергию

Милана Головань
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