RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Через катастрофу на півдні українців просять менше користуватися електроенергією вечорами

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 15:58
Через катастрофу на півдні українців просять менше користуватися електроенергією вечорами - Фото
Електроенергія (Фото: Укренерго)

Через підрив Каховської ГЕС на півдні країни, українців просять менше використовувати електроенергію у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Каховська ГЕС не працювала з жовтня 2022 року, але її знищення призвело до розбалансування всього Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, які використовуються як балансуюча генерація для пікових періодів енергоспоживання.

Щоб допомогти енергосистемі, споживачів просять:

— переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, коли споживання низьке;

— не вмикати кілька потужних приладів одночасно (наприклад, бойлер та пральну машину);

— вимикати світло, виходячи із кімнати;

— не вмикати кондиціонер у пікові вечірні години споживання. У разі використання кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли.

"Дотримання цих принципів дозволить більш рівномірно розподілити споживання електроенергії, згладити піки споживання, зокрема вечірній, та підтримати енергетиків, які готуються до наступної зими", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Енергосистема України наразі одночасно експортує та імпортує електроенергію

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаелектроенергіяукренергосвітло
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 