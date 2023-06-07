Через катастрофу на півдні українців просять менше користуватися електроенергією вечорами
Через підрив Каховської ГЕС на півдні країни, українців просять менше використовувати електроенергію у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Каховська ГЕС не працювала з жовтня 2022 року, але її знищення призвело до розбалансування всього Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, які використовуються як балансуюча генерація для пікових періодів енергоспоживання.
Щоб допомогти енергосистемі, споживачів просять:
— переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, коли споживання низьке;
— не вмикати кілька потужних приладів одночасно (наприклад, бойлер та пральну машину);
— вимикати світло, виходячи із кімнати;
— не вмикати кондиціонер у пікові вечірні години споживання. У разі використання кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли.
"Дотримання цих принципів дозволить більш рівномірно розподілити споживання електроенергії, згладити піки споживання, зокрема вечірній, та підтримати енергетиків, які готуються до наступної зими", – йдеться у повідомленні.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Збройні Сили України повідомили, що "складніша ситуація буде на лівому березі, він нижчий".
- Президент Зеленський скликав засідання РНБО.
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