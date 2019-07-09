Журналисток из Украины наградил Международный женский медиафонд

Анастасия Станко и Анна Бабинец (фото - IWMF)

Журналистка Громадського Анастасия Станко и руководитель независимой расследовательской агентства Слідство.Инфо Анна Бабинец получили награду за отвагу от Международного женского медиафонду (The International Women's Media Foundation, IWMF). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что эта награда доказывает, что "женщины-журналистки не собираются отступать, их нельзя заставить замолчать, и они заслуживают признания за их силу, несмотря на трудности".

Премией отмечают смелых журналисток, освещающих табуированные темы, работающих в условиях враждебного отношения к женщинам и рассказывают "тяжелую правду", говорится в сообщении.

По данным организации, с 1990 года премию получили более 100 женщин из 56 стран мира.

20 июня были обнародованы данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", в соответствии с которыми лишь 2% украинских журналистов считают, что в Украине отсутствует цензура в СМИ. При этом состояние свободы слова в Украине они оценивают в 7,6 балла по 10-балльной шкале. 12% опрошенных заявили, что цензура в СМИ имеет системный характер. 68% ответили, что она существует в отдельных СМИ. 16,5% считают, что цензура есть, но только как отдельные случаи. И только 1,6% считают, что в Украине цензуры не существует.