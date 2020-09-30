Кабмин изменил стандарт среднего образования: чему должны научить школьников

По словам премьера, утвержденные критерии знаний отвечают требованиям современного технологического мира

Кабинет министров Украины сегодня утвердил новый Государственный стандарт базового среднего образования (до девятого класса). Об этом сообщается на сайте правительства.

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Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство утвердило базовые навыки и умения, которыми должны будут обладать выпускники Новой украинской школы.

По его словам, стандарт включает в себя 11 критериев знаний, которые отвечают требованиям современного технологического мира. Среди них:

- свободное владение государственным языком,

- способность общаться на иностранных языках,

- математическая и технологическая компетентность,

- инновационность и открытость к новым идеям,

- предприимчивость и финансовая грамотность,

- способность учиться на протяжении жизни.

Также премьер сообщил, что педагоги будут иметь "академическую свободу", а родители смогут отслеживать то, как учатся их дети.

Стандарт вступит в силу с 2022 и будет касаться учащихся, обучающихся по двенадцатилетней программе.

20 января в МОН анонсировали создание реестров учеников и учителей.

26 марта в МОН назвали программы, от финансирования которых нельзя отказываться, среди них – субвенция на "Новую украинскую школу".

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Станислав Стороженко

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