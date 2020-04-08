Кабмин предложил повысить штрафы за поджог травы до 6000 грн

Пожары в экосистемах (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Увеличить штрафы за поджог травы предлагает Кабинет министров. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, год от года весной во всех регионах страны все чаще жгут сухие растения. Это не только создает угрозы пожаров, но и загрязняет воздух, отметил премьер.

Поэтому Кабмин предложил повысить штрафы за поджог сухостоя со 170 до 6000 грн.

5 апреля горсовет Бучи опубликовал фотографии последствий поджогов сухостоя.

6 апреля был задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 5 гектаров леса.

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