Кабмин предложил повысить штрафы за поджог травы до 6000 грн

Увеличить штрафы за поджог травы предлагает Кабинет министров. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По словам Шмыгаля, год от года весной во всех регионах страны все чаще жгут сухие растения. Это не только создает угрозы пожаров, но и загрязняет воздух, отметил премьер.
Поэтому Кабмин предложил повысить штрафы за поджог сухостоя со 170 до 6000 грн.
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