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Каждый третий украинец не знает, что ему даст нынешний этап медреформы – опрос

Каждый третий украинец не знает, что ему даст нынешний этап медреформы – опрос - Фото
Скриншот из видео Радио Свобода
30.06.2020, 10:46

25% опрошенных одобряют внедрение второго этапа реформы в здравоохранении

Треть украинцев недостаточно знают о том, что принесет второй этап медицинской реформы, поэтому не могут ответить на вопрос, "против" они или "за" такое развитие в отрасли здравоохранения. Результаты исследования приводит Киевский международный институт социологии.

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Больше всего опрошенных - 40% - против внедрения второго этапа медреформы.

За продолжение реформы высказались 25% респондентов.

32% выбрали ответ, что они мало знают об этом этапе и не имеют сложившегося мнения.

Опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведен 20-23 июня 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме  временно оккупированных территорий. Погрешность – 1,4—2,2%.

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Евгений Пилипенко
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