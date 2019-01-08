Как войти в рабочий ритм после праздников: Супрун дала советы

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько рекомендаций, как лучше войти в рабочий ритм после праздников. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Засыпаете за рабочим столом после длительных праздников и не чувствуете, что отдохнули? Усталость необязательно возникает из-за постоянной нагрузки на работе. Круговерть подготовки к праздникам и празднованию тоже отнимает немало сил , плюс короткий световой день, низкая температура, переход в новый календарный год. Все вместе это вызывает повышенное физическое и психологическое напряжение", - отметила Супрун.

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Она объяснила, почему возникает ощущение усталости, что оно может означать, как это можно преодолеть.

И.о. министра здравоохранения уточнила, что причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или медицинскими причинами.

"Усталость может быть симптомом многих болезней - диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдром хронической усталости", - сказала Супрун.

По словам Супрун, вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.

Среди признаков переутомления - головная боль, повышенная утомляемость, хроническая раздражительность, нервозность, нарушение сна.

"Чтобы вернуться к нормальному жизненному ритму, необходимо скорректировать образ жизни. Полноценный сон, правильный режим питания, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Очень важно позаботиться о рациональном распределении времени, которое вы тратите на работу и отдых, достаточном количестве положительных эмоций и приятных занятиях, которые помогут вам наполнять день радостью", - подчеркнула Супрун.

3 января 2019 года Супрун рассказала, как нужно правильно питаться.