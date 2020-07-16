Камеры на дорогах. Нарушители заплатили 52 млн и ездят в 5 раз медленнее – МВД

Замминистра внутренних дел сказал, что к действующим 50-ти камерам, закупают еще 300 – их хотят установить до конца года

За 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения скорость движения автомобилей в местах установки камер уменьшилась в пять раз. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

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Замминистра сказал, что с начала запуска системы, в которой пока работает 50 камер, в бюджет государства уже поступило 52 млн грн. Он добавил, что эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность движения.

Геращенко отметил, что также удалось "на большой процент" снизить вероятность ДТП.

По его словам, сейчас закупаются еще 300 камер для общегосударственных трасс, их установят до конца года.

1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.

система автофиксации нарушений правил дорожного движения. 1 июля сообщалось, что за первый месяц работы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в бюджет поступил 31 млн грн уплаченных штрафов.

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Наталия Медведева

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